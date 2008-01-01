Иманский укреплённый район (109-й УР)

Описание

Иманский укреплённый район был сформирован в 1939 году в полосе обороны 35-й армии. На него возлагалась защита долины реки Иман (важного железнодорожного моста через неё и дороге по долине реки вглубь советской территории).

Напротив Имана (Дальнереченска) располагался японский укреплённый район — Хутоуский, к которому было подведено шоссе. Японское командование предполагало нанести главный удар по району Имана и Лесозаводска, чтобы отрезать войска, обороняющие Гродековский и Полтавский укрепрайоны от остальной территории Приморья и выйти к побережью, отрезав Владивосток с суши. Эти факторы способствовали важности усиления Иманского направления. На 1940 год в Иманском УРе насчитывалось 104 долговременных фортификационных сооружения и 10 каменно-бутовых объектов.

В 1945 году на долю войск Иманского 109-го укрепрайона, прорывавшего Хутоуский укрепрайон японцев выпала сложная задача. Этот укрепрайон не удалось захватить врасплох, и бои за него затянулись почти до конца военных действий. Артиллерия японцев, надёжно укрытая в казематах, обстреливала ж/д мосты через Иман, остановив движение на Транссибирской железной дороге. Для уничтожения японских фортификационных сооружений войскам Иманского УРа пришлось придать несколько батарей тяжёлых 203-мм гаубиц из Резерва Верховного Главнокомандования. Для стрельбы по долговременным фортификационным сооружениям на прямую наводку было выведено 34 орудия большой мощности. Ожесточённые бои за Хутоуский УР продолжались до 22 августа, когда общее сопротивление японских войск практически прекратилось по всей Манчжурии.

Сейчас сооружения укрепрайона не используются. Железо, как водится, вырезано. Частично сооружения укрепрайона находятся в погранзоне.